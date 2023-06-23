Дожди с грозами и град ожидаются в выходные в большинстве регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предстоящие выходные дни территория Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, которые определят неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, обширные поля облаков станут причиной дождей с грозами, шквалистым ветром, возможен град.

26 июня на севере, 24-25 июня на востоке, 24 и 26 июня на юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, на юго-востоке Казахстана будет пыльная буря. Ночью 26 июня на северо-западе страны на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Существенных изменений в температурном фоне не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидаются заморозки.