Дожди с грозами, град и шквал ожидаются на севере и востоке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Циклон с центром над Павлодарской области обусловит неустойчивый характер погоды на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, с которым пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке сильные дожди, в отдельных районах ожидаются выпадение града и шквал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе и юге страны сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области порывы 25 м/с, ночью в Павлодарской области – местами туман.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем град, шквал.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской области днем местами ожидаются гроза, при грозе ветер 18-23 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Атырауской, днем в Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангыстауской области на большей части сильная жара, на юге области очень сильная жара, в Западно-Казахстанской области местами сильная сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.