Дожди с грозами, град и шквал накроют Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 7-9 июля, озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Как отмечают синоптики, на погоду большей части Казахстана будет оказывать свое влияние южный циклон. Он принесет дожди с грозами, а также ожидаются град, шквал, усиление ветра: 7 июля на северо-западе, 7-8 июля на севере, в центре, юго-востоке, 8-9 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди.

Лишь запад Казахстана будит находится под влиянием западного антициклона, где ожидается погода без осадков.



