Дожди размыли объездную дорогу в селе Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жители села Амангельды Павлодарской области пожаловались в соцсетях, что не могут выехать за его пределы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Причиной всему стала непогода, которая превратила объездную дорогу в непроезжую.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области прокомментировали ситуацию и сообщили, что речь идет об автодороге Ленинский – Иртышск – Русская Поляна, выходящей на РФ через пограничный пункт пропуска «Амангельды». Трасса находится в республиканской коммунальной собственности, на балансе Комитета автомобильных дорог МИИР РК и обслуживается АО «НК «КазАвтоЖол». Участок дороги с 257 по 261 км проходит по территории Омской области Российской Федерации.

«C 1 августа на данном транзитном участке протяженностью 3,7 км властями РФ полностью прекращено движение автотранспортных средств. Со своей стороны управление пассажирского транспорта и автодорог Павлодарской области ведет контроль дорог областного и районного значения. На сегодня акимат Иртышского района разработал проект реконструкции подъезда к селу Амангельды протяженностью 17 километров, проходящего через село Ленино до участка РФ, с переводом грунтового покрытия в асфальтобетонное», – сообщили в ведомстве.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 30 июля ПОФ АО «НК КазАвтоЖол» обустроил временную объездную дорогу.

«Но в связи с дождями участок объездной дороги с грунтовым покрытием размыло, вследствие чего затруднен проезд для всех видов автотранспортных средств.

В настоящее время «КазАвтоЖол» проводятся работы по укреплению земляного полотна с добавлением инертного материала. Руководство управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области совместно с директорами ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» выехали на участок объездной дороги, определили проблемные участки», – информировали в ведомстве.

По итогам выезда для ускорения работ решено увеличить количество спецтехники и инертного материала для укладки дороги.





Фото: pavlodarnews.kz