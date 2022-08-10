Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Дожди размыли объездную дорогу в селе Павлодарской области

    10 Августа 2022 22:47

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жители села Амангельды Павлодарской области пожаловались в соцсетях, что не могут выехать за его пределы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Причиной всему стала непогода, которая превратила объездную дорогу в непроезжую.

    В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области прокомментировали ситуацию и сообщили, что речь идет об автодороге Ленинский – Иртышск – Русская Поляна, выходящей на РФ через пограничный пункт пропуска «Амангельды». Трасса находится в республиканской коммунальной собственности, на балансе Комитета автомобильных дорог МИИР РК и обслуживается АО «НК «КазАвтоЖол». Участок дороги с 257 по 261 км проходит по территории Омской области Российской Федерации.

    «C 1 августа на данном транзитном участке протяженностью 3,7 км властями РФ полностью прекращено движение автотранспортных средств. Со своей стороны управление пассажирского транспорта и автодорог Павлодарской области ведет контроль дорог областного и районного значения. На сегодня акимат Иртышского района разработал проект реконструкции подъезда к селу Амангельды протяженностью 17 километров, проходящего через село Ленино до участка РФ, с переводом грунтового покрытия в асфальтобетонное», – сообщили в ведомстве.

    По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 30 июля ПОФ АО «НК КазАвтоЖол» обустроил временную объездную дорогу.

    «Но в связи с дождями участок объездной дороги с грунтовым покрытием размыло, вследствие чего затруднен проезд для всех видов автотранспортных средств.

    В настоящее время «КазАвтоЖол» проводятся работы по укреплению земляного полотна с добавлением инертного материала. Руководство управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области совместно с директорами ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» выехали на участок объездной дороги, определили проблемные участки», – информировали в ведомстве.

    По итогам выезда для ускорения работ решено увеличить количество спецтехники и инертного материала для укладки дороги.


    Фото: pavlodarnews.kz
    #Павлодарская область #Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жителю Жанатаса грозит до пяти лет тюрьмы за пьяную езду без прав
    Павлодарец сломал руку в шахте лифта
    Фейк: В Нур-Султане водитель экскаватора смял ковшом грузовики для получения зарплаты
    Упростить требования для получения удостоверения категории D предлагают в Мининдустрии
    Популярное
    1 Месторождение Кашаган возобновляет добычу нефти
    2 Тактику поисков пятилетней девочки поменяли в Костанае
    3 Тело разыскиваемой в Костанае пятилетней девочки нашли
    4 Солдат-срочник из воинской части Нацгвардии погиб в Алматинской области
    5 Тело девочки обнаружено в искусственном водоеме в 3 км от поселка - ДП Костанайской области