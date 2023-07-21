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    Дожди пройдут на большей части территории Казахстана

    21 Июля 2023, 01:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 21 июля сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Днем в Акмолинской области будет сильный дождь, ожидаются гроза, град, шквал. Лишь запад и юго-запад страны находится под влиянием антициклона, поэтому ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в области Жетысу ожидается сильный ветер 30 м/с и более, ночью и утром на севере и западе – туман.

    Днем в Атырауской, Жамбылской, на юге Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, областей Улытау и Абай ожидается сильная жара 35-38°С.

    На большей части Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге, востоке Акмолинской, в центре, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской, на юго-востоке Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Алматинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на юге Костанайской областей также ожидается высокая пожарная опасность.

    Напомним, в 16 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа
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