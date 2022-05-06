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Дожди пройдут на большей части Казахстана
6 Мая 2022 00:00

Дожди пройдут на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди, на западе страны – сильные. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юго-востоке, западе – град, на юге, юго-востоке – шквал, на юго-западе – пыльная буря», - прогнозируют синоптики.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается шквал, в горных перевалах – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге области, в горных районах Жамбылской области – град, шквал.

В Атырауской области, на юго-востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, днем на западе, севере, в центре Павлодарской, Карагандинской, на юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается град, днем на юге области – пыльная буря, на большей части – усиление ветра 15-20, на северо-западе, северо-востоке области порывы 23-28 м/с.

Ночью на севере Костанайской области - усиление ветра 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с.

Утром и днем в Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, на севере и востоке области порывы 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области – усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


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