19 Июня 2022 00:13

Дожди пройдут на большей части Казахстана 19 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — На большую часть территории Казахстана по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на юго-востоке – сильный дождь, также ожидаются град, шквал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, северо-востоке страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге — пыльная буря.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе области пыльная буря, на севере, западе области, в горных и предгорных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, усиление ветра в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, усиление ветра на юге области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на юге, западе ожидаются гроза, град, ночью и утром на западе области туман, днем на западе области усиление ветра порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской, Мангистауской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днём на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем на севере, западе, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Костанайской, Карагандинской, на севере Жамбылской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, на юге, востоке Актюбинской, на западе Атырауской, на западе, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской областей и в центре Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.