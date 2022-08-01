1 Августа 2022 01:25

Дожди прогнозируются 1 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана – в связи с этим 1 августа ожидаются дожди, на севере - сильные дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются грозы, усиление ветра, град, шквал. Ночью и утром на севере, северо-западе, в центре республики ожидается туман.

Днем на востоке Павлодарской области, на северо-западе Акмолинской области ожидается сильный дождь. Днем на большей части Атырауской области сохранится сильная жара.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жетысуской, Алматинской, на юге Абайской и Жамбылской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.