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    Дожди прогнозируют синоптики 15 июля на большей части Казахстана

    15 Июля 2023, 06:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере ожидаются сильные дожди с грозами, днем - град, шквал, лишь на юге и востоке страны - погода преимущественно без осдаков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    По республике ожидается усиление ветра, на юге, востоке страны - пыльная буря, на юго-западе ночью и утром - туман.

    На юге Восточно-Казахстанской области сохраняется очень сильная жара.

    На северо-востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской областей - высокая пожарная опасность.

    На большей части Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской областей, областей Улытау, Абай, Жетысу, на севере, юге, востоке Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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