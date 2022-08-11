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    • Дожди прогнозируют синоптики 11 августа в Казахстане

    11 Августа 2022 00:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на востоке, в центре и в горных районах юго-востока - сильные дожди. Они будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы - градом и на юго-востоке - шквалом. На севере республики ночью и утром ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», на севере Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, на юге, востоке Павлодарской, в горных районах Жамбылской областей ожидается сильный дождь.

    Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской сохраняется, на западе Актюбинской областей ожидается сильная жара.

    На большей части Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на севере Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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