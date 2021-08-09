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Дожди прогнозируют на севере, центре и востоке Казахстана 10-12 августа

9 Августа 2021 10:37
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Дожди прогнозируют на севере, центре и востоке Казахстана 10-12 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Циклон, центр которого расположен на Западе Сибири и связанные с ним фронтальные разделы, сохранят свое влияние на северные, центральные, восточные и юго-восточные регионы страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», в этих регионах пройдут дожди, на севере, в центре и востоке Казахстана местами ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром.

Температурный фон будет понижен ночью до 8-15, днем до 17-22 градусов тепла.

На остальной территории республики обширный антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду, на западе и юго-западе республики ожидается очень сильная жара до 45 градусов.


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