Дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни на территории Казахстана, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями и грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На севере, в центре, востоке, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом. Западные регионы страны по-прежнему будут находиться в поле повышенного давления, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков. На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температур. Однако 5-6 августа днем на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара 40-42 градуса», - говорится в сообщении синоптиков.

Ранее сообщалось, что в трех областях Казахстана в августе ожидается сильная засуха.