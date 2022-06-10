10 Июня 2022 11:17

Дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объединение двух циклонов – северо-западного и южного - практически на всей территории республики сохранит неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Пройдут дожди, 11-12 июня в горных районах юга и юго-востока республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. На юго-западе, юге ожидается пыльная буря.

На западе, северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха днем от 22-30 до 17-26 тепла, на юго-западе воздух прогреется до 25-35 тепла, на севере - колебание от 20-28 до 25-30, на востоке страны - понижение от 28-37 до 24-33 тепла, в центре республики - повышение от 22-30 до 27-32, на юге - 35 тепла, в южных регионах страны - понижение от 25-35 до 20-30 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.



