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Дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
16 Мая 2022 11:10

Дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди ожидаются 17-19 мая на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В ближайшие трое суток циклон, смещающийся на Казахстан из района Карского моря, будет определять погоду страны. В связи с этим в большинстве областей страны ожидаются дожди: 18-19 мая на юге, юго- востоке, 19 мая на севере - сильные дожди. По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.

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