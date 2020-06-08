Дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 9-11 июня, передает МИА «Казинформ».

В ближайшие три дня высотный циклон станет причиной кратковременных дождей с грозами в большинстве регионов Казахстана. Лишь на севере и северо-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков.

В западной половине страны дневные температуры будут выше средних многолетних значений на 0…4 градуса, на юго-востоке ниже нормы на 0…4 градуса, а на остальной территории температуры ожидаются около нормы.