Новости
Дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
8 Июня 2020 13:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 9-11 июня, передает МИА «Казинформ».
В ближайшие три дня высотный циклон станет причиной кратковременных дождей с грозами в большинстве регионов Казахстана. Лишь на севере и северо-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков.
В западной половине страны дневные температуры будут выше средних многолетних значений на 0…4 градуса, на юго-востоке ниже нормы на 0…4 градуса, а на остальной территории температуры ожидаются около нормы.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Пыльная буря ожидается в двух регионах Казахстана
- Шторм и гроза ожидаются в Акмолинской области
- Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана
- Неустойчивой будет погода 7 июня в РК
- Сильный ветер ожидается в трех регионах Казахстана
- Погода без осадков ожидается шестого июня в Казахстане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047