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Дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

8 Июня 2020 13:00
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Дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 9-11 июня, передает МИА «Казинформ».

В ближайшие три дня высотный циклон станет причиной кратковременных дождей с грозами в большинстве регионов Казахстана. Лишь на севере и северо-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков.

В западной половине страны дневные температуры будут выше средних многолетних значений на 0…4 градуса, на юго-востоке ниже нормы на 0…4 градуса, а на остальной территории температуры ожидаются около нормы.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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