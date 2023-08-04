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Дожди ожидаются в Казахстане 4 августа

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Августа 2023, 00:04
Дожди ожидаются в Казахстане 4 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди, днем на севере страны - сильные дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, юго-востоке, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра. На севере РК в ночные и утренние часы ожидается туман, днем на севере, востоке страны - град.

Днем в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областей, в областях Жетысу, Улытау, на юге в области Абай, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется сильная жара 35-39°С, в Жамбылской, Мангистауской областях сохраняется сильная жара 38-41°С.

Днем на юге области Жетысу, на севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара 40-42°С.

В Акмолинской, Атырауской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Павлодарской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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