+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 31 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дожди ожидаются в Казахстане 3-5 сентября

2 Сентября 2020 18:30
Поделиться:
Дожди ожидаются в Казахстане 3-5 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 3 - 5 сентября распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дожди, грозы, туман и шквал ожидаются 2 сентября в Казахстане
О шторме предупредили жителей семи областей Казахстана Какой будет погода в сентябре в Казахстане В Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры

«В ближайшие дни на большей части Казахстана пройдут дожди, на востоке местами сильные ливни с усилением ветра и возможно выпадение града. На северные, центральные и восточные регионы страны ожидается резкое наплыв холодного воздуха из районов Таймыры, где температурный фон будет в пределах 12…18 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив