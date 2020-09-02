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Дожди ожидаются в Казахстане 3-5 сентября
2 Сентября 2020 18:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 3 - 5 сентября распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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«В ближайшие дни на большей части Казахстана пройдут дожди, на востоке местами сильные ливни с усилением ветра и возможно выпадение града. На северные, центральные и восточные регионы страны ожидается резкое наплыв холодного воздуха из районов Таймыры, где температурный фон будет в пределах 12…18 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.
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