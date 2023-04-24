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    Дожди ожидаются в Казахстане 25 – 27 апреля

    24 Апреля 2023, 11:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 25 - 27 апреля распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на западе, юге, в северных регионах страны ожидается дождь; на юго-востоке, 25-26 апреля на востоке ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, 25-26 апреля на юго-востоке сильные осадки. Остальная же часть страны будет находится под влиянием Западного антициклона, где ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе и в южных регионах гроза, пыльная буря, на востоке ночью гололед, на юго-востоке днем град», - говорится в прогнозе синоптиков.

    Кроме того, по информации Казгидромета, ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем в западных регионах до 23-30, на северо-западе, севере и в центре страны до 20-27, на востоке до 15-23, на юге до 25-33, на юго-востоке до 17-25 тепла.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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