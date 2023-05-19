Дожди ожидаются в Казахстане 20 – 22 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 мая 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Погоду большей части Казахстана будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, в южных регионах с выпадением града. Сильные дожди прогнозируются 20 мая на западе, северо-западе, в центре и на юге, 20-22 мая на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге республики - шквал. По Казахстану ожидается повышение температурного фона. На северо-западе и севере в ночные часы на поверхности почвы все еще сохранятся заморозки до 2 градусов», - говорится в прогнозе синоптиков.



