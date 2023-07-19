Дожди ожидаются в  Казахстане 20 - 22 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 20 - 22 июля 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».



«Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются на северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока республики. С отрогом Северо-Западного антициклона на западе страны с 21 июля ожидается прекращение осадков. Прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы в северных, восточных и центральных регионах до 10-18 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.