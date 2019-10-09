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Дожди ожидаются в Казахстане 10 – 12 октября

9 Октября 2019 11:48
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Дожди ожидаются в Казахстане 10 – 12 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 10 - 12 октября 2019 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«С прохождением атмосферных фронтов в ближайшие трое суток на территории Казахстана местами предполагаются дожди с грозами, возможно град. Несмотря на ожидаемые дожди, температура воздуха хотя и понизится, но на прогнозируемый период будет около и выше средних многолетних значений», - говорится в сообщении синоптиков.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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