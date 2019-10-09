Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:25
-
-
-
-
-
Дожди ожидаются в Казахстане 10 – 12 октября
9 Октября 2019 11:48
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 10 - 12 октября 2019 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
Новости по темеНеблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 9 октября Гроза накроет Атыраускую область На большей части Казахстана сохранится теплая погода без осадков 8 октября
«С прохождением атмосферных фронтов в ближайшие трое суток на территории Казахстана местами предполагаются дожди с грозами, возможно град. Несмотря на ожидаемые дожди, температура воздуха хотя и понизится, но на прогнозируемый период будет около и выше средних многолетних значений», - говорится в сообщении синоптиков.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Погода без осадков ожидается в Казахстане 9 октября
- Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 9 октября
- Гроза накроет Атыраускую область
- На большей части Казахстана сохранится теплая погода без осадков 8 октября
- Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 8 октября
- Дожди и похолодание – прогноз погоды на 8 - 10 октября
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047