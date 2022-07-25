25 Июля 2022 00:17

Дожди ожидаются на западе Казахстана 25 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди с грозами и шквальный ветер ожидаются 25 июля в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 25-27 тепла. По области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град.

В Актобе облачно, временами дождь, гроза, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 28-30 тепла. На юге области сохраняется сильная жара до 35 градусов, на севере области сильный дождь, на западе – гроза, град, шквал.

В Атырау переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер 8-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 26-28 тепла. По области ожидается дождь, гроза.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 33-35 жары. По области очень сильная жара до 39-41 градус.

В Караганде солнечная погода, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 27-29 тепла. На юге области до 35 градусов жары, без осадков.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 30-32 тепла.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 5-4 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 38-40 жары. На большей части области ожидается очень сильная жара до 40-42 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 32-34 жары.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов тепла, днем 39-41 жары. В центре области ожидается пыльная буря, На севере области дождь, гроза, шквал, на большей части сильная жара до 43 градусов.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 27-29 тепла.

В Петропавловске без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 30-32 тепла. По области до 34 градусов жары.

В Семее переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29 тепла.

В Талдыкоргане ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 35-37 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градусов тепла, днем 42-44 жары. На западе, юге области сохраняется очень сильная жара до 44 градусов.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 27-29 градусов тепла, днем 43-45 жары. В пустынных районах до 45 градусов жары.

В Уральске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с, временами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 26-28 тепла. На большей части области ожидаются гроза, град, шквал.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 25-27 тепла. На севере и востоке области температура понизится до 13-18 градусов тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 29-31 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 22-24 градуса тепла, днем 36-38 жары.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов тепла, днем 40-42 жары.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.