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    Дожди ожидаются на западе и севере Казахстана 10 мая

    10 Мая 2023, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 10 мая на западе, северо-западе, севере Казахстана с прохождением ложбины циклона и связанными с ней фронтальными разделами пройдут дожди с грозами, на северо-западе - временами сильные. На остальной территории страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром на севере – туман, днем на северо-западе – град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Ночью на западе, севере Актюбинской, днем в центре, севере Костанайской областей ожидается сильный дождь.

    Ночью на севере Костанайской, на северо-западе Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    В центре, на юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылординской, на севере Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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