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    Дожди ожидаются на севере, западе и юге Казахстана 7 октября

    7 Октября 2022, 00:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 7 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    На погоду северных, западных регионов страны будет оказывать влияние ложбина циклона, смещающегося с северо-запада, где с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, на северо-западе, юго-западе страны с грозой. Восточная половина страны по-прежнему будет под влиянием отрога антициклона, с чем сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, ночью на востоке, северо-западе – туман.

    Ночью в горных районах Жамбылской области сохраняются заморозки 1 градус.

    Ранее сообщалось, что ш тормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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