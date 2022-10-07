Дожди ожидаются на севере, западе и юге Казахстана 7 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 7 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На погоду северных, западных регионов страны будет оказывать влияние ложбина циклона, смещающегося с северо-запада, где с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, на северо-западе, юго-западе страны с грозой. Восточная половина страны по-прежнему будет под влиянием отрога антициклона, с чем сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, ночью на востоке, северо-западе – туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области сохраняются заморозки 1 градус.

Ранее сообщалось, что ш тормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана.



