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    Дожди ожидаются на севере Казахстана

    2 Сентября 2023, 01:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 2 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере ожидаются сильные дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Лишь на западе, юге Казахстана ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На юго-западе страны - пыльная буря. На северо-западе, севере РК ожидается туман.

    В Жамбылской, на востоке, юге, в центре Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской, на западе Актюбинской, на юго-западе, северо-западе, севере, востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре, на юге Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской, Карагандинской, области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в 15 регионах республики.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа
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