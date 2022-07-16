Дожди ожидаются на севере и северо-западе Казахстана 16 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части территории РК 16 июля погоду будет определять Северо-западный циклон, пройдут дожди, на севере, северо-западе – сильные, ожидаются гроза, град, усиление ветра, шквал, ночью и утром на севере – туман, днем на юго-западе – пыльная буря. И только на юге, юго-востоке, западе и в центре Казахстана отрог антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На большей части Туркестанской , Кызылординской , Жамбылской , на западе Атырауской , юго-востоке, западе Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, на юге Актюбинской, юго-востоке Карагандинской областей ожидается сильная жара.

Днем на большей части Мангыстауской, на юге Атырауской, Костанайской областей сохраняется очень сильная жара.

Как ранее сообщалось , штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 10 регионах Казахстана.



