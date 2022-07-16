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    Дожди ожидаются на севере и северо-западе Казахстана 16 июля

    16 Июля 2022, 00:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части территории РК 16 июля погоду будет определять Северо-западный циклон, пройдут дожди, на севере, северо-западе – сильные, ожидаются гроза, град, усиление ветра, шквал, ночью и утром на севере – туман, днем на юго-западе – пыльная буря. И только на юге, юго-востоке, западе и в центре Казахстана отрог антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На большей части Туркестанской , Кызылординской , Жамбылской , на западе Атырауской , юго-востоке, западе Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, на юге Актюбинской, юго-востоке Карагандинской областей ожидается сильная жара.

    Днем на большей части Мангыстауской, на юге Атырауской, Костанайской областей сохраняется очень сильная жара.

    Как ранее сообщалось , штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 10 регионах Казахстана.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Регионы Погода
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