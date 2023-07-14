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    Дожди ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие три дня

    14 Июля 2023, 12:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни погода в Казахстане будет формироваться на фоне довольно глубокого черноморского циклона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Надвигающийся циклон обусловит дождливую погоду на большей части страны, он будет сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. На западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди», - обещают синоптики.

    После кратковременного понижения дневных температур:

    на севере Казахстана ожидается повышение температуры воздуха от +20+25 до +25+33, на северо-западе от +18+30 до 25+33, в центре от +25+33 до +32+39, на юге от +25+35 до +35+42, на западе страны понижение температурного фона до +22+35, на востоке до +27+35, на юго-востоке страны резких изменений в температурном фоне не ожидается.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Казгидромет Погода
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