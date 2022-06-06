Дожди ожидаются на большей части Казахстана 7-9 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С северо-западным циклоном на большей части РК 7-9 июня ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Только на юго-западе и востоке республики прогнозируется погода без осадков. Ожидается повышение дневных температур воздуха на севере до 23-30, на юге области - 33 тепла, в центре - до 27-35, на востоке - до 28-33, на юге - 36 тепла, в южных регионах - 27-35, на юго- западе области - 37-42 тепла. Только на востоке республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки», - говорится в сообщении синоптиков.