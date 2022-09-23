Дожди ожидаются 23 сентября на западе и юго-востоке Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погоду большей части территории РК по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны сохраняются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской северо-западе, севере, востоке, Абайской, в центре Павлодарской, в восточной половине Карагандинской, на юге, востоке Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Костанайской, Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность.



