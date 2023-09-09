Дожди накроют большую часть Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По-прежнему на большей части страны 9 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Лишь на востоке страны преимущественно погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, на северо-западе, севере, в горных районах юго-востока страны возможен град. На востоке, в центре республики - туман.

В Жамбылской, в центре, на востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юго-западе, востоке, севере, в центре Западно-Казахстанской областей сохраняется, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юге, в центре Мангистауской области, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юге Карагандинской, Павлодарской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.