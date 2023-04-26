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    Дожди на большей части Казахстана прогнозируют синоптики 26 апреля

    26 Апреля 2023, 00:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 апреля на большей территории Казахстана ожидаются дожди, в Жетысуской области сохраняются заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе республики ожидаются дожди с грозами, днем на юге Атырауской области пройдут сильные дожди. В Восточно-Казахстанской области ночью прогнозируются осадки в виде дождя и снега, днем - дождь. По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе и западе страны - пыльной бурей. На севере, в горных районах Жетысуской области ночью сохраняются заморозки 2-7 градусов», - говорится в сообщении синоптиков.

    Штормовое предупреждение объявлено в среду в девяти регионах Казахстана.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Погода
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