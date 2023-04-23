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    Дожди на большей части Казахстана ожидаются 23 апреля

    23 Апреля 2023, 00:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 апреля на большей части Казахстана ожидается дождливая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Циклон с районов Черного моря и связанные с ним атмосферные фронты вызовут на большей части республики дождь, лишь на юго-востоке, востоке, юго-западе страны ожидается погода без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.

    Согласно их прогнозу, по Казахстану ожидается усиление ветра, на западе, севере, в центре – гроза, на востоке - туман, юго-западе – пыльная буря. Ночью в центре Жетысуской области сохраняются заморозки 3 градуса.

    В Астане и 12 регионах Казахстана в воскресенье объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Погода
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