Дожди на большей части Казахстана ожидаются 23 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 апреля на большей части Казахстана ожидается дождливая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Циклон с районов Черного моря и связанные с ним атмосферные фронты вызовут на большей части республики дождь, лишь на юго-востоке, востоке, юго-западе страны ожидается погода без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.

Согласно их прогнозу, по Казахстану ожидается усиление ветра, на западе, севере, в центре – гроза, на востоке - туман, юго-западе – пыльная буря. Ночью в центре Жетысуской области сохраняются заморозки 3 градуса.

В Астане и 12 регионах Казахстана в воскресенье объявлено штормовое предупреждение.



