Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Практически вся территория РК будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, сохраняются дожди, на востоке страны ожидаются сильные дожди с грозами, на севере, востоке, юге и в центре - град, шквал, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман. На большей части республики сохраняется усиление ветра, на юге - с пыльной бурей. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, в области Абай, на севере, западе, в центре Павлодарской, на севере, востоке Атырауской, на юге, в центре области Улытау, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, юго-востоке, юго-западе Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Западно-Казахстанской, на большей части Алматинской области, области Жетісу сохраняется высокая пожарная опасность.