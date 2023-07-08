Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняются дожди, на юго-востоке страны - сильные дожди с грозами, на севере, востоке, юго-востоке - с выпадением града и шквалистым ветром, передает МИА «Казинформ».