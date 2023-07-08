Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняются дожди, на юго-востоке страны - сильные дожди с грозами, на севере, востоке, юго-востоке - с выпадением града и шквалистым ветром, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», по республике ожидается усиление ветра. А в западной половине республики – погода без осадков.

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областей, в области Улытау, на юге Костанайской области сохраняется сильная жара, на юге Атырауской области ожидается очень сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, на юге, западе, севере, пустынных районах Туркестанской области, на юге Атырауской, Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, на юге, юго-востоке Актюбинской, на северо-западе области Жетысу - чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части областей Жетысу, Абай, в Северо-Казахстанской области, на западе, в центре Алматинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской, на севере, юге, востоке Акмолинской, на севере Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.