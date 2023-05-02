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    Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане 2 мая

    2 Мая 2023, 07:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе Казахстана пройдут дожди, в Мангистауской области днем временами сильные дожди, на востоке и в горных районах юго-востока прогнозируются осадки (дождь, снег), в Алматинской области временами сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По Казахстану ожидаются усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны – грозы, в горных районах юго-востока – град, на севере и востоке туманы, на юго-западе, юге – пыльная буря.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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