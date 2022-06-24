Дожди и усиление ветра ожидаются 24 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны – сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, гроза, град, шквал, на юго-западе, юге - пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Днем на востоке Жетысуской, на западе, севере, в пустынных районах Туркестанской, на юге Карагандинской, Абайской, на большей части Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской, Акмолинской областей ожидается сильная жара. Днем на юге Актюбинской, Костанайской, Улытауской областей - очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, на западе Абайской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



