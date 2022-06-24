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    Дожди и усиление ветра ожидаются 24 июня в Казахстане

    24 Июня 2022, 00:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны – сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, гроза, град, шквал, на юго-западе, юге - пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Днем на востоке Жетысуской, на западе, севере, в пустынных районах Туркестанской, на юге Карагандинской, Абайской, на большей части Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской, Акмолинской областей ожидается сильная жара. Днем на юге Актюбинской, Костанайской, Улытауской областей - очень сильная жара.

    На большей части Кызылординской, на западе Абайской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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