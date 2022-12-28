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Дожди и снег ожидаются на большей части республики

28 Декабря 2022, 03:00
Дожди и снег ожидаются на большей части республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ-Западные регионы РК 28 декабря будут под влиянием ложбины циклона, смещающегося с северо-запада, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На северо-западе, севере, в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных систем пройдет снег, на юге – осадки (дождь, снег).

Лишь на юго-востоке, востоке страны ожидается погода без осадков.

На западе, севере, юге республики ожидается туман, на западе, юге – гололед, западе, юго-востоке, востоке РК - усиление ветра.


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