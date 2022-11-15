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    Дожди и снег накроют Казахстан 15 ноября

    15 Ноября 2022, 04:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На погоду республики 15 ноября по-прежнему сохраняет свое влияние Атлантический циклон, с которым пройдут осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На северо-западе, юге, юго-востоке и в центре РК ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, гололед, метель, усиление ветра, а на юго-востоке и в центре страны прогнозируют очень сильный ветер 30 м/с и более. В северо-западных, юго-восточных регионах ожидаются туманы.

    На большей части Карагандинской, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской областей ожидается усиление юго-западного ветра, временами порывы до 30 м/с и более.

    Сутки на востоке Костанайской, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере, юге, в горных районах Жамбылской, ночью и утром в северной половине Карагандинской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

    Ранее сообщалось, что температура воздуха понизится до 20 градусов мороза.
    Казгидромет Погода
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