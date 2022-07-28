28 Июля 2022 23:39

Дожди и сильный ветер ожидаются в Казахстане 29 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики дали прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 июля, передает МИА «Казинформ».

«Активный Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана – в связи с этим ожидаются дожди, на северо-западе, севере - сильные дожди. Ожидаются грозы, на севере, в центре - град, усиление ветра, на севере -шквал», - говорится в сообщении «Казгиромета».

На севере, востоке Костанайской, на севере, юге Павлодарской, ночью на севере, западе Северо-Казахстанской, днем на севере, западе Акмолинской областей ожидается сильный дождь.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской, на юге Атырауской, Улытауской, Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Атырауской областей сохранится сильная жара.

В Нур-Султане - облачно, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 19-21 тепла.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 35-37 тепла.