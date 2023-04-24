Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Дожди и сильный ветер ожидаются в Казахстане 24 апреля

    24 Апреля 2023, 00:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти по всей территории Казахстана 24 апреля ожидаются дожди и шквальный ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются дожди, на севере, востоке, юге - с грозой. По Казахстану ожидаются усиление ветра, на западе, севере - туман, юге, юго-западе – пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.

    В понедельник в Астане и 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда отступит жара в СКО
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК
    Усиление ветра и погода без осадков ожидаются в Казахстане
    Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»