Дожди и сильная жара: прогноз погоды на 12 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 12 августа представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят свое влияние на большую часть республики, с которым пройдут дожди с грозами, на северо-востоке сильные дожди. На западе, юго-западе и юге РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются град, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в северных регионах - туман», - сообщают синоптики.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал, туман, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, град, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области днем местами ожидаются гроза, при грозе усиление ветра 18-23 м/с.

В Карагандинской области днем местами ожидается гроза, местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с.

Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангыстауской области на большей части сохраняется сильная жара, на юге области очень сильная жара, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.