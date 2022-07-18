Дожди и сильная жара ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осадки, усиление ветра и сильную жару прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня, 19-21 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В начале недели большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога северо-западного антициклона, затем с 20 июля – под влиянием ложбины северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов. В связи с этим, почти на большей части страны ожидаются дожди с грозами, усиление ветра. На западе и юго-западе, с 20 июля в центре, на юге, юго-востоке ожидается очень сильная жара 40-45 градусов», - говорится в сообщении синоптиков.



