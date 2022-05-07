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Дожди и шквальный ветер ожидаются 8 мая в Казахстане
7 Мая 2022 23:41

Дожди и шквальный ветер ожидаются 8 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильные дожди и шквальный ветер ожидаются 8 мая на большей части Казахстана. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на всей территории республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами, на западе страны – сильные дожди. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, западе – град», - прогнозируют синоптики.

В горных районах Алматинской области днем ожидается гроза, на севере области - пыльная буря, на севере области и в горных районах - усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря, на севере, западе и в горных районах области - усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, в горных районах днем ожидается гроза.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра 15-20, на юге области 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, на западе, севере области - усиление ветра 17-22 м/с.

На юге, западе, Актюбинской области днем ожидаются гроза, град, пыльная буря, ночью на юге, центре области днем на большей части области - усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, юге области - пыльная буря, ночью на западе области, днем на большей части - усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, на юго-западе, в центре области - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20, на севере и в центре области 25 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


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