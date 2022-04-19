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    04:50, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Дожди и шквальный ветер ожидаются 19 апреля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики 19 апреля, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На юге страны прогнозируются гроза, шквал, пыльная буря. Лишь в западных регионах - погода без осадков. По республике будет отмечаться усиление ветра.

    В Туркестанской области на западе, юге, в горных, предгорных районах ожидаются гроза, шквал, на севере, западе области – пыльная буря, на севере, западе, в горных, предгорных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге, севере, западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

    На юге, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на юго-востоке области порывы 23 м/с.

    На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра 18 м/с.

    На западе Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, на западе, центре Мангистауской, ночью на юго-востоке, днем на северо-западе, севере Акмолинской, Костанайской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в горах Алматинской области ожидается гроза, усиление ветра 17-22 м/с, в районе Алакольских озер порывы 25 м/с.

    На юге Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Как сообщалось ранее, в ближайшие трое суток по Казахстану прогнозируется быстрая смена синоптических процессов, ожидается неустойчивый характер погоды.

    Штормовое предупреждение объявлено 19 апреля в шести регионах РК.


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