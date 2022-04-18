Дожди и пыльные бури ожидаются 18 апреля в Казахстане
На остальной территории республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике будет отмечаться усиление ветра, на западе, северо-западе – туман.
В Туркестанской области днем на западе, юге, в горных, предгорных районах ожидаются гроза, шквал, утром и днем на севере, западе области – пыльная буря, на севере, западе, в горных, предгорных районах – усиление ветра 15-20 м/с.
В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем на юге, востоке области ожидается гроза.
Днем в горах Жамбылской области ожидается гроза, на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.
На юге, в центре Восточно-Казахстанской, днем на северо-западе Мангистауской, юге Карагандинской, юго-востоке Акмолинской областей ожидается усиление ветра 15-23 м/с.
В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. На западе Атырауской, Костанайской, ночью на севере, западе, в центре Актюбинской областей ожидается туман.