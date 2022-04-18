Дожди и пыльные бури ожидаются 18 апреля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На южные, центральные, северные регионы страны будет оказывать влияние ложбина южного циклона, в связи с чем ожидаются дожди. На юге республики ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На остальной территории республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике будет отмечаться усиление ветра, на западе, северо-западе – туман.

В Туркестанской области днем на западе, юге, в горных, предгорных районах ожидаются гроза, шквал, утром и днем на севере, западе области – пыльная буря, на севере, западе, в горных, предгорных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем на юге, востоке области ожидается гроза.

Днем в горах Жамбылской области ожидается гроза, на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, в центре Восточно-Казахстанской, днем на северо-западе Мангистауской, юге Карагандинской, юго-востоке Акмолинской областей ожидается усиление ветра 15-23 м/с.

В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. На западе Атырауской, Костанайской, ночью на севере, западе, в центре Актюбинской областей ожидается туман.