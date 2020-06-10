Дожди и понижение температуры ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 11-13 июня в регионах Казахстана опубликовали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«11 июня в северных и центральных регионах синоптическую ситуацию продолжит формировать очаг повышенного атмосферного давления с характерной для него солнечной, сухой и жаркой погодой, ожидается повышение температуры днем до 26…34 тепла. Но уже 12-13 июня ожидается перемена погоды, северный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром, при этом температурный фон будет понижаться до 20…29 тепла», - отмечают синоптики.