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Дожди и понижение температуры ожидаются в Казахстане

10 Июня 2020 14:45
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Дожди и понижение температуры ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 11-13 июня в регионах Казахстана опубликовали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«11 июня в северных и центральных регионах синоптическую ситуацию продолжит формировать очаг повышенного атмосферного давления с характерной для него солнечной, сухой и жаркой погодой, ожидается повышение температуры днем до 26…34 тепла. Но уже 12-13 июня ожидается перемена погоды, северный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром, при этом температурный фон будет понижаться до 20…29 тепла», - отмечают синоптики.


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Ключевые слова: Погода,
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