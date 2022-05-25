25 Мая 2022 16:07

Дожди и понижение температуры ожидаются 26-28 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Циклон из района Екатеринбурга продолжит свое смещение на северо-восток по территории республики и сохранит неустойчивую погоду в северных, центральных и южных районах страны 26-28 мая. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», связанные с циклоном фронтальные разделы принесут дожди: 26 мая на северо-западе, 27-28 мая на юге и юго-востоке, 28 мая в центре - сильный дождь с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града.

В связи с вторжением северо-западного антициклона, ожидается прекращение осадков на западе, на остальной территории - понижение температуры воздуха. В ночные и утренние часы 26 мая на западе, 27-28 мая на северо-западе, севере на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.