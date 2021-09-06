РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дожди и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 7-9 сентября 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «На большей части республики, под влиянием фронтального раздела, ожидаются дожди: на севере сильный дождь с грозами. Лишь в южных регионах погода без осадков. Ночью 8-9 сентября в Костанайской, 9 сентября в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается заморозки 2 градуса. Температура воздуха на западе, северо-западе республики ночью 5….10 тепла, днем 14….22 тепла, на севере и в центре температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем до 13-23 тепла, на востоке ночью 7-12, днем 20….25, на юге и юго-востоке республики температура воздуха ночью 10….15, днем до 22-27 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.



    Теги:
    Погода Казгидромет Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!