Дожди и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 7-9 сентября 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«На большей части республики, под влиянием фронтального раздела, ожидаются дожди: на севере сильный дождь с грозами. Лишь в южных регионах погода без осадков. Ночью 8-9 сентября в Костанайской, 9 сентября в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается заморозки 2 градуса. Температура воздуха на западе, северо-западе республики ночью 5….10 тепла, днем 14….22 тепла, на севере и в центре температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем до 13-23 тепла, на востоке ночью 7-12, днем 20….25, на юге и юго-востоке республики температура воздуха ночью 10….15, днем до 22-27 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.



