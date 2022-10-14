14 Октября 2022, 12:29

Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферных фронтов, в выходные дни на большей части страны пройдут дожди, в северных регионах - осадки в виде дождя и снега. Затем, с вторжением антициклона из районов Атлантики, ожидается постепенное понижение температуры воздуха и к началу новой недели прекращение осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На юго-восток страны атмосферные фронты принесут дожди лишь к концу этой недели. По республике ожидаются усиление ветра, на востоке, севере, западе страны – туманы, на севере – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.

Температуры воздуха:

на западе Казахстана ночью - понижение до 3 мороза-10 тепла, днем воздух прогреется до 8-15, на юго-западе - 20 тепла;

на севере, в центре страны - понижение в ночные часы до 3 мороза-8 тепла, днем - до 5-14 тепла;

на востоке основной фон ночью - 5 мороза-8 тепла, днем - понижение до 10-21 тепла;

на юге республики понизится ночью до 0-11 тепла, днем - до 15-23 тепла;

на юго-востоке ночью основной фон - 3-12 тепла, в горных районах - 5 мороза-3 тепла, днем - понижение до 7-20 тепла.